Работа для девушек в Израиле

Прочитай!!!!! Деньги есть в ИТАЛИЯ-ИЗРАИЛЬ-ДУБАЙ
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ИЗРАИЛЬ! ИОРДАНИЯ! МАЛЬДИВЫ! ДОХОД ДОХОДИТ ДО 40 000 ДОЛЛАРОВ ЗА ТУР!
ТУРЫ В ЖАРКИХ СТРАНАХ. ДОХОД ЗА МЕСЯЦ РАБОТЫ ДОХОДИТ ДО 40 000 ДОЛЛАРОВ!
🍒ИЗРАИЛЬ 🍒ИОРДАНИЯ 🍒МАЛЬДИВЫ🍒
🇮🇱ИЗРАИЛЬ
◦ ТЕЛЬ-АВИВ
◦ ПРАЙС ОТ 1000 ШЕКЕЛЕЙ ЧАС, РАБОТА 50/50 СВОЯ БАЗА ПОСТОВ, ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
◦ МОЖНО ФЕЙКИ
◦ ДОХОД СТАБИЛЬНЫЙ ОТ 30 000 ДОЛЛАРОВ
◦ ПОЛНАЯ ПОДГОТОВКА К ПРОХОЖДЕНИЮ ТАМОЖНИ ИЗРАИЛЯ! НАШИ РАБОЧИЕ СХЕМЫ ПОМОГЛИ ВСЕМ НАШИМ ДЕВУШКАМ
◦ НЕТ ПРОБЛЕМ С ПОЛИЦИЕЙ
◦ КРЕДИТАЦИИ НЕТ
◦ АГЕНСТВО РАБОТАЕТ БОЛЕЕ 8 ЛЕТ
🇯🇴ИОРДАНИЯ
◦ ТУР ОТ 10 ДНЕЙ
◦ ПРАЙС ОТ 210 ДОЛЛАРОВ, РАБОТА 50/50
◦ РАБОТА ПО ФЕЙКАМ, В ИНТЕРНЕТЕ ДЕВУШЕК НЕ СВЕТИМ, ЛИЧНЫЕ ФОТО ТОЛЬКО КЛИЕНТАМ
◦ КЛИЕНТЫ – ПОСТЫ
◦ ДОХОД ОТ 8 000 ДОЛЛАРОВ ЗА НЕДЕЛЮ
🇲🇻МАЛЬДИВЫ
◦ ТУР ОТ 15 до 20 ДНЕЙ
◦ ПРОЖИВАНИЕ В РАБОЧЕМ ОТЕЛЕ 4*
◦ ПРАЙС ОТ 130 ДОЛЛАРОВ ДО 1000. ЗАВИСИТ ОТ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ И КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ. РАБОТА 50/50
◦ В ДЕНЬ ОТ 4 до 12 КЛИЕНТОВ. МОЖЕТЕ БОЛЬШЕ – БУДЕТ БОЛЬШЕ.
◦ КЛИЕНТЫ ВСЕ МЕСТНЫЕ И ОЧЕНЬ ДРУЖЕЛЮБНЫЕ
🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒
УЗНАТЬ ОБ УСЛОВИЯХ …
ТУРЫ В ЖАРКИХ СТРАНАХ. ДОХОД ЗА МЕСЯЦ РАБОТЫ ДОХОДИТ ДО 40 000 ДОЛЛАРОВ!
🍒ИЗРАИЛЬ 🍒ИОРДАНИЯ 🍒МАЛЬДИВЫ🍒
🇮🇱ИЗРАИЛЬ
◦ ТЕЛЬ-АВИВ
◦ ПРАЙС ОТ 1000 ШЕКЕЛЕЙ ЧАС, РАБОТА 50/50 СВОЯ БАЗА ПОСТОВ, ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
◦ МОЖНО ФЕЙКИ
◦ ДОХОД СТАБИЛЬНЫЙ ОТ 30 000 ДОЛЛАРОВ
◦ ПОЛНАЯ ПОДГОТОВКА К ПРОХОЖДЕНИЮ ТАМОЖНИ ИЗРАИЛЯ! НАШИ РАБОЧИЕ СХЕМЫ ПОМОГЛИ ВСЕМ НАШИМ ДЕВУШКАМ
◦ НЕТ ПРОБЛЕМ С ПОЛИЦИЕЙ
◦ КРЕДИТАЦИИ НЕТ
◦ АГЕНСТВО РАБОТАЕТ БОЛЕЕ 8 ЛЕТ
🇯🇴ИОРДАНИЯ
◦ ТУР ОТ 10 ДНЕЙ
◦ ПРАЙС ОТ 210 ДОЛЛАРОВ, РАБОТА 50/50
◦ РАБОТА ПО ФЕЙКАМ, В ИНТЕРНЕТЕ ДЕВУШЕК НЕ СВЕТИМ, ЛИЧНЫЕ ФОТО ТОЛЬКО КЛИЕНТАМ
◦ КЛИЕНТЫ – ПОСТЫ
◦ ДОХОД ОТ 8 000 ДОЛЛАРОВ ЗА НЕДЕЛЮ
🇲🇻МАЛЬДИВЫ
◦ ТУР ОТ 15 до 20 ДНЕЙ
◦ ПРОЖИВАНИЕ В РАБОЧЕМ ОТЕЛЕ 4*
◦ ПРАЙС ОТ 130 ДОЛЛАРОВ ДО 1000. ЗАВИСИТ ОТ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ И КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ. РАБОТА 50/50
◦ В ДЕНЬ ОТ 4 до 12 КЛИЕНТОВ. МОЖЕТЕ БОЛЬШЕ – БУДЕТ БОЛЬШЕ.
◦ КЛИЕНТЫ ВСЕ МЕСТНЫЕ И ОЧЕНЬ ДРУЖЕЛЮБНЫЕ
🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒
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#Израиль
#Эскорт
Skazka 22.05.2023
post 19552
22.05.2023
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ОТКРЫТ НАБОР‼️ В ‼️ТОП МЕСТА.
УСПЕВАЕМ ДЕВЧОНКИ
⚠️ПРОЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО МЕНЯ⚠️
🔥ПОМЕНЯЙ СВОЮ ЖИЗНЬ
ОДНИМ СМС🔥
ПОКА ТЫ САМА….не поставишь себя на ноги
⛔НИКТО ТЕБЕ НЕ ПОМОЖЕТ⛔
🤝ПОВЕРЬ ВСЕ ВОЗМОЖНО ИЗМЕНИТЬ🤝
‼️‼️‼️‼️‼️‼️
ТОЛЬКО НЕ ТЯНИ
НАПИШИ МНЕ
‼️‼️‼️‼️‼️‼️
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ИЗРАИЛЬ
ДУБАЙ
КРЫМ
ФРАНЦИИ
ЛОНДОН
ТУРЦИЯ
ИСПАНИИ
ЛАТВИИ
ЛИТВА
СЕРБИИ
АРМЕНИИ
АМЕРИКА
ГРЕЦИЯ
ШВЕЙЦАРИИ
ШВЕЦИЯ
ИОРДАНИЯ
КАТАР
Мы даем:
1⃣ КРЕДИТАЦИЯ ПОЛНОСТЬЮ
2⃣ ВЫЕЗД С ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА
3⃣ БЕЗОПАСТНЫЕ МЕСТА
4️⃣ВСЕ 50/50
5️⃣ ВАША СПОКОЙСТВИЕ И УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ ,ДЛЯ НАС ГЛАВНОЕ
6️⃣КАЖДЫЙ ДЕНЬ РАСПИСАН, ЗАРАБОТОК ОТ 1000€ЧИСТЫМИ
Вы найдете меня ниже
Ватсап,телеграмм:
+393512343906
помни время 💔❤️💔пролетает, молодость НЕ ВЕЧНА…..напишииииииии мне…❤️….
🔥🔥🔥🔥🔥🔥
#Израиль
#Эскорт
Skazka 22.05.2023
post 19552
22.05.2023
Работа в арабских странах
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Sonia 23.05.2023
post 24589
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🇸🇦САУДОВСКАЯ АРАВИЯ🇸🇦
🇱🇧ЛИВАН🇱🇧
🇶🇦КАТАР🇶🇦
🇮🇳ИНДИЯ🇮🇳
🇹🇷ТУРЦИЯ🇹🇷
🇩🇪ГЕРМАНИЯ🇩🇪
🇩🇰НОРВЕГИЯ🇩🇰
🇨🇭ШВЕЙЦАРИЯ🇨🇭
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#Израиль
#Эскорт_туры
Sonia 23.05.2023
post 24589
23.05.2023
Работа в арабских странах
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#Израиль
#Эскорт_туры
Sonia 23.05.2023
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Sonia 23.05.2023
post 24589
23.05.2023
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Приглашаем вас в безопасный и гарантированно прибыльный тур в города Израиля! 70/30 в вашу пользу
Вся работа выстроена годами (база ЧС, база постов, эффективная реклама) благодаря чему вам не придется отвлекаться на ненужные детали и нервничать из за простоев и нехватки клиентов, конфиденциальность гарантируем
Поможем словом и делом с прохождением границы, если все сделать правильно визу дают на 3 месяца, допы, подарки и чаевые только для вас
Проинформируем по любым вопросам!
Рассматриваем для сотрудничества любые типажи девушек без лишнего веса, прайс зависит от внешних данных и сервиса
От вас серьезный подход к работе (на результат), наличие студийной фотосессии, но можно использовать и качественные фотки из жизни, загран желательно с визами и поездками ранее зарубеж
Индивидуальный подход, выходные по желанию девушки, гибкая система работы нацеленная на результат, допы, подарки и чаевые ваши
Incall (5-7 клиентов) чистые апартаменты с новым…
Тель Авив 350-500 $ в час
🇮🇱 Обеспечим работой в Тель Авиве девушек славянской внешности до 30 лет 🇮🇱
🌸 За месяц ОТ 25,000 $ – минималка
Самые высокие прайсы по Израилю на инкол
● полчаса 700-1000 шекелей
● час 1000-1400
● два 1800-2200
🌸
Вся работа 60/40 или 70/30 – где ваши 60/70 % (допы и чаевые 100 % ваши)
🌸
Ставим тонны рекламы, работа есть всегда
🌸
Работаем и по реальным фото, и по типажкам
🌸
🌸🌸🌸Если ты соскучилась по турам образца 2010-х годов, где можно в короткий срок заработать ОЧЕНЬ много без простоев – тогда тебе к нам!🌸🌸🌸
❗️В то же время хотим видеть у себя работоспособных девочек, для которых принимать более 3-х клиентов в день не предел
🌸
Приглашение, консультация по пересечению таможни, безопасное рабочее жилье, как отправлять деньги и многое другое – все расскажем, не бросим, диспетчер на связи 24/7
🌸
🇮🇱 Мы не работаем с наркоманами
🇮🇱 Мы не делаем скидки
🇮🇱 Мы не селим девочек в помойки
🇮🇱 Мы не штрафуем
🇮🇱 Мы не трогаем ваши документы и тому…
🇮🇱 Обеспечим работой в Тель Авиве девушек славянской внешности до 30 лет 🇮🇱
🌸 За месяц ОТ 25,000 $ – минималка
Самые высокие прайсы по Израилю на инкол
● полчаса 700-1000 шекелей
● час 1000-1400
● два 1800-2200
🌸
Вся работа 60/40 или 70/30 – где ваши 60/70 % (допы и чаевые 100 % ваши)
🌸
Ставим тонны рекламы, работа есть всегда
🌸
Работаем и по реальным фото, и по типажкам
🌸
🌸🌸🌸Если ты соскучилась по турам образца 2010-х годов, где можно в короткий срок заработать ОЧЕНЬ много без простоев – тогда тебе к нам!🌸🌸🌸
❗️В то же время хотим видеть у себя работоспособных девочек, для которых принимать более 3-х клиентов в день не предел
🌸
Приглашение, консультация по пересечению таможни, безопасное рабочее жилье, как отправлять деньги и многое другое – все расскажем, не бросим, диспетчер на связи 24/7
🌸
🇮🇱 Мы не работаем с наркоманами
🇮🇱 Мы не делаем скидки
🇮🇱 Мы не селим девочек в помойки
🇮🇱 Мы не штрафуем
🇮🇱 Мы не трогаем ваши документы и тому…
🇮🇱 Доп заказы в Израиле 🇮🇱 Тель Авив и Бат Ям
🇮🇱Мало работы в Израиле? 🇮🇱
Дам доп заказы на инкол и ауткол
• Высокий прайс: час 1000-1500 (без МБР)
• Только приличные клиенты!
• Все экстра и чаевые вам 100%
• Работаем 70/30
• Тонны рекламы за мой счет
• Строгая проверка клиентов в актуальных ЧС – максимально безопасно!
• Ваши личные клиенты в приоритете, а уже потом мои заказы
• Подстраиваюсь под ваш график
💸 Помогу с отправкой денег на карту РФ
Wa.me/79006565260
#Израиль
#Диспетчер
KrisTri 03.06.2023
post 24282
03.06.2023
🇮🇱Мало работы в Израиле? 🇮🇱
Дам доп заказы на инкол и ауткол
• Высокий прайс: час 1000-1500 (без МБР)
• Только приличные клиенты!
• Все экстра и чаевые вам 100%
• Работаем 70/30
• Тонны рекламы за мой счет
• Строгая проверка клиентов в актуальных ЧС – максимально безопасно!
• Ваши личные клиенты в приоритете, а уже потом мои заказы
• Подстраиваюсь под ваш график
💸 Помогу с отправкой денег на карту РФ
Wa.me/79006565260
#Израиль
#Диспетчер
KrisTri 03.06.2023
post 24282
03.06.2023
Элит эскорт Израиль 🇮🇱 1 час на инкол – 400 $ работа 70/30 🔥
Эскорт Израиль: Тель-Авив, Бат Ям час 300-400 $
РАБОТАЕМ ТОЛЬКО В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ ДАВНО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО
1️⃣ место на 26 мая
Обеспечим работой девушек славянской внешности до 30 лет
За месяц чистыми 20,000 $ – минималка
Самые высокие прайсы по Израилю:
На инкол
полчаса 200-250 $
час 300-400 $
два часа 500-600 $
На выезд
час 400-550 $
два часа 700-800 $ шекелей
МБР доп
Вы можете сами выбирать условия сотрудничества:
1. 60/40 – где ваши 60%. Проживание: 1 девочка в квартире у пляжа 400-500 шекелей в день, делим расходы 50/50, поиск и бронь квартиры с нас.
2. 70/30 – где ваши 70%. Проживание: поиск, аренда, оплата на стороне девочки.
🔥🔥🔥 Дадим доп заказы если вы уже на месте
- 🌸Ставим тонны рекламы, работа есть всегда
- 🌸Все клиенты проверенные – работать безопасно
- 🌸Работаем и по реальным фото, и по типажкам
🔥ВАЖНО
Приглашение, консультация по пересечению таможни, безопасное рабочее жилье, как отправлять…
Эскорт Израиль: Тель-Авив, Бат Ям час 300-400 $
РАБОТАЕМ ТОЛЬКО В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ ДАВНО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО
1️⃣ место на 26 мая
Обеспечим работой девушек славянской внешности до 30 лет
За месяц чистыми 20,000 $ – минималка
Самые высокие прайсы по Израилю:
На инкол
полчаса 200-250 $
час 300-400 $
два часа 500-600 $
На выезд
час 400-550 $
два часа 700-800 $ шекелей
МБР доп
Вы можете сами выбирать условия сотрудничества:
1. 60/40 – где ваши 60%. Проживание: 1 девочка в квартире у пляжа 400-500 шекелей в день, делим расходы 50/50, поиск и бронь квартиры с нас.
2. 70/30 – где ваши 70%. Проживание: поиск, аренда, оплата на стороне девочки.
🔥🔥🔥 Дадим доп заказы если вы уже на месте
- 🌸Ставим тонны рекламы, работа есть всегда
- 🌸Все клиенты проверенные – работать безопасно
- 🌸Работаем и по реальным фото, и по типажкам
🔥ВАЖНО
Приглашение, консультация по пересечению таможни, безопасное рабочее жилье, как отправлять…
🇦🇪🏖ОАЭ. Абу-Даби .Хорошие заработки. Старое агенство.🇦🇪🏖
Самое старое,проверенное агенство в Абу-Даби ждёт вас!✅️ Работаем с 2001года.
🥰 Доброе,лояльное✅️ руководство.
🥰 Ежедневные выплаты.✅️
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🥰 Кредитация билетов и встреча в аэропорту.✅️
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elviraUAE 12.06.2023
post 12360
12.06.2023
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#Работа_за_границей #Эскорт #Эскорт_туры
elviraUAE 12.06.2023
post 12360
12.06.2023
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#Азия #Афганистан #Бахрейн #Израиль #Индия #Иордания #Камбоджа #Катар #Китай #Корея #Кувейт #Ливан #Малайзия #Мальдивы #ОАЭ #Саудовская_Аравия #Сингапур #Таиланд
#Работа_за_границей
elviraUAE 20.06.2023
post 25255
20.06.2023
На рынке с 2000 года.От 10000$
🪷Порядочность и поддержка на каждом этапе. Это в наших интересах.
🪷Кредитация
🪷Проживание в шикарных апартаментах на берегу моря
🪷Выплаты каждый день
🪷Помощь с переводом на вашу карту заработка
🪷Допы ваши
🪷Бонусы за подруг
🪷Проживание 50/50
🪷В аэропорту встречаем
МЫ ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ АГЕНСТВО😍🥰😍
#Азия #Афганистан #Бахрейн #Израиль #Индия #Иордания #Камбоджа #Катар #Китай #Корея #Кувейт #Ливан #Малайзия #Мальдивы #ОАЭ #Саудовская_Аравия #Сингапур #Таиланд
#Работа_за_границей
elviraUAE 20.06.2023
post 25255
20.06.2023
Всё-всё-всё про эскорт туры отзывы и советы
Почитала в интернете, что такое эскорт туры отзывы в интернете людей которые явно не имеют понятия о чем пишут. Поэтому для истории и в рамках борьбы с ликбезом потратила вечер и сделала детальный разбор темы. С каждым годом происходит все больше подмена понятий обрастая новыми мифами которые часто не имеют ничего общего с действительностью.
Чтобы не путаться, здесь изложила как это работало на собственном опыте, в первозданном его виде. Кардинальных изменений не произошло, так что особого противоречия нет. Это относительно новое явление в природе появилось примерно с 2005 года, прежде была привычная работа в сфере досуга в борделях.
Содержание
- 4 главных особенности из которых состоят эскорт туры
Что такое эскорт тур
Работа за границей (чаще всего в Европе), которая представляет собой краткосрочные поездки от 15 до 40 дней.
Объявления
Если быть точнее, то данная разновидность появились в разных странах по-разному. В первую очередь…
Почитала в интернете, что такое эскорт туры отзывы в интернете людей которые явно не имеют понятия о чем пишут. Поэтому для истории и в рамках борьбы с ликбезом потратила вечер и сделала детальный разбор темы. С каждым годом происходит все больше подмена понятий обрастая новыми мифами которые часто не имеют ничего общего с действительностью.
Чтобы не путаться, здесь изложила как это работало на собственном опыте, в первозданном его виде. Кардинальных изменений не произошло, так что особого противоречия нет. Это относительно новое явление в природе появилось примерно с 2005 года, прежде была привычная работа в сфере досуга в борделях.
Содержание
- 4 главных особенности из которых состоят эскорт туры
Что такое эскорт тур
Работа за границей (чаще всего в Европе), которая представляет собой краткосрочные поездки от 15 до 40 дней.
Объявления
Если быть точнее, то данная разновидность появились в разных странах по-разному. В первую очередь…
Всё-всё-всё про эскорт туры отзывы и советы
Почитала в интернете, что такое эскорт туры отзывы в интернете людей которые явно не имеют понятия о чем пишут. Поэтому для истории и в рамках борьбы с ликбезом потратила вечер и сделала детальный разбор темы. С каждым годом происходит все больше подмена понятий обрастая новыми мифами которые часто не имеют ничего общего с действительностью.
Чтобы не путаться, здесь изложила как это работало на собственном опыте, в первозданном его виде. Кардинальных изменений не произошло, так что особого противоречия нет. Это относительно новое явление в природе появилось примерно с 2005 года, прежде была привычная работа в сфере досуга в борделях.
Содержание
- 4 главных особенности из которых состоят эскорт туры
Что такое эскорт тур
Работа за границей (чаще всего в Европе), которая представляет собой краткосрочные поездки от 15 до 40 дней.
Объявления
Если быть точнее, то данная разновидность появились в разных странах по-разному. В первую очередь…
Почитала в интернете, что такое эскорт туры отзывы в интернете людей которые явно не имеют понятия о чем пишут. Поэтому для истории и в рамках борьбы с ликбезом потратила вечер и сделала детальный разбор темы. С каждым годом происходит все больше подмена понятий обрастая новыми мифами которые часто не имеют ничего общего с действительностью.
Чтобы не путаться, здесь изложила как это работало на собственном опыте, в первозданном его виде. Кардинальных изменений не произошло, так что особого противоречия нет. Это относительно новое явление в природе появилось примерно с 2005 года, прежде была привычная работа в сфере досуга в борделях.
Содержание
- 4 главных особенности из которых состоят эскорт туры
Что такое эскорт тур
Работа за границей (чаще всего в Европе), которая представляет собой краткосрочные поездки от 15 до 40 дней.
Объявления
Если быть точнее, то данная разновидность появились в разных странах по-разному. В первую очередь…
Всё-всё-всё про эскорт туры отзывы и советы
Почитала в интернете, что такое эскорт туры отзывы в интернете людей которые явно не имеют понятия о чем пишут. Поэтому для истории и в рамках борьбы с ликбезом потратила вечер и сделала детальный разбор темы. С каждым годом происходит все больше подмена понятий обрастая новыми мифами которые часто не имеют ничего общего с действительностью.…
#Работа
Yana
11257
23.06.2023
https://shpargalka.pro/rabota/escort-tours/11257/
Почитала в интернете, что такое эскорт туры отзывы в интернете людей которые явно не имеют понятия о чем пишут. Поэтому для истории и в рамках борьбы с ликбезом потратила вечер и сделала детальный разбор темы. С каждым годом происходит все больше подмена понятий обрастая новыми мифами которые часто не имеют ничего общего с действительностью.…
#Работа
Yana
11257
23.06.2023
https://shpargalka.pro/rabota/escort-tours/11257/