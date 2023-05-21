Работа для девушек в Израиле
@rabota_devushkam_israel
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Высокооплачиваемая работа в Израиле для девушек от 18 лет. Выгодные вакансии русским и украинкам: Тель-Авив, Хайфа, Иерусалим и Ашдод!Заработок от 100$ в час!
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Работа для девушек в Израиле
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Работа для девушек в Израиле
Прочитай!!!!! Деньги есть в ИТАЛИЯ-ИЗРАИЛЬ-ДУБАЙ

🌍🏝О 🌍🏝Т🌍🏝З🌍🏝Ы🌍🏝В🌍🏝Ы🌍🏝🌍 там ⬇️https://t.me/sudangelsitalyПредлагаем высокооплачиваемую и постоянную работу в Мире:♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️Европе-Италии, Франции(много городов),ПАРИЖ,ЛОНДОН(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ),Словения,Бельгия,,Балканах(СЕРБИЯ,МАКЕДОНИЯ,БОСНИЯ),на Адриатике(ХОРВАТИЯ,АЛБАНИЯ),Армения(ЕРЕВАН),Швеции,Швейцария,Германия,Дубай,Бахрейн,Турция,Стамбул,Америка,Амстердам,МЕКСИКА,НОВЫЙ УРЕНГОЙ,Крым(Ялта),Греция,Израиль,Африка,Саудовская Аравия,Литва(Вильнюс),Хорватия,Кипр,Иордания,Южносахалинск,Владивосток,Хабаровск,Израиль,ЛИВАН,Египет ……….)🌍♨️🌍♨️🌍♨️🌍♨️🌍♨️🌍♨️🌍♨️🌍♨️Наше эскорт агентство существует уже более 19 лет и владеет базой постоянных состоятельных клиентов. Это ⚜️бизнесмены и⚜️ состоятельные иностранцы.⚠️РЕАЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК 1000€ В день⚠️Это не рекламная уловка чтобы привлечь внимание, а гарантированный цена за времяпровождение с девочкой которые работают с нами.⭐️ТРЕБОВАНИЯ К ДЕВУШКАМ💋💋💋💋☑️ Приятная
4 views
Работа для девушек в Израиле
ИЗРАИЛЬ! ИОРДАНИЯ! МАЛЬДИВЫ! ДОХОД ДОХОДИТ ДО 40 000 ДОЛЛАРОВ ЗА ТУР!

ТУРЫ В ЖАРКИХ СТРАНАХ. ДОХОД ЗА МЕСЯЦ РАБОТЫ ДОХОДИТ ДО 40 000 ДОЛЛАРОВ!

🍒ИЗРАИЛЬ 🍒ИОРДАНИЯ 🍒МАЛЬДИВЫ🍒

🇮🇱ИЗРАИЛЬ
◦ ТЕЛЬ-АВИВ
ПРАЙС ОТ 1000 ШЕКЕЛЕЙ ЧАС, РАБОТА 50/50 СВОЯ БАЗА ПОСТОВ, ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
◦ МОЖНО ФЕЙКИ
◦ ДОХОД СТАБИЛЬНЫЙ ОТ 30 000 ДОЛЛАРОВ
◦ ПОЛНАЯ ПОДГОТОВКА К ПРОХОЖДЕНИЮ ТАМОЖНИ ИЗРАИЛЯ! НАШИ РАБОЧИЕ СХЕМЫ ПОМОГЛИ ВСЕМ НАШИМ ДЕВУШКАМ
◦ НЕТ ПРОБЛЕМ С ПОЛИЦИЕЙ
◦ КРЕДИТАЦИИ НЕТ
◦ АГЕНСТВО РАБОТАЕТ БОЛЕЕ 8 ЛЕТ

🇯🇴ИОРДАНИЯ
◦ ТУР ОТ 10 ДНЕЙ
◦ ПРАЙС ОТ 210 ДОЛЛАРОВ, РАБОТА 50/50
◦ РАБОТА ПО ФЕЙКАМ, В ИНТЕРНЕТЕ ДЕВУШЕК НЕ СВЕТИМ, ЛИЧНЫЕ ФОТО ТОЛЬКО КЛИЕНТАМ
◦ КЛИЕНТЫ – ПОСТЫ
ДОХОД ОТ 8 000 ДОЛЛАРОВ ЗА НЕДЕЛЮ

🇲🇻МАЛЬДИВЫ
◦ ТУР ОТ 15 до 20 ДНЕЙ
◦ ПРОЖИВАНИЕ В РАБОЧЕМ ОТЕЛЕ 4*
◦ ПРАЙС ОТ 130 ДОЛЛАРОВ ДО 1000. ЗАВИСИТ ОТ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ И КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ. РАБОТА 50/50
◦ В ДЕНЬ ОТ 4 до 12 КЛИЕНТОВ. МОЖЕТЕ БОЛЬШЕ – БУДЕТ БОЛЬШЕ.
◦ КЛИЕНТЫ ВСЕ МЕСТНЫЕ И ОЧЕНЬ ДРУЖЕЛЮБНЫЕ

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УЗНАТЬ ОБ УСЛОВИЯХ
3 views
Работа для девушек в Израиле
ИТАЛИЯ-ИЗРАИЛЬ-ДУБАЙ СРОЧНО КРАСИВЫЕ НАБОР ОТКРЫТ

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Мы даем:

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6️⃣КАЖДЫЙ ДЕНЬ РАСПИСАН, ЗАРАБОТОК ОТ 1000€ЧИСТЫМИ

Вы найдете меня ниже

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+393512343906

помни время 💔❤️💔пролетает, молодость НЕ ВЕЧНА…..напишииииииии мне…❤️….

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#Израиль

#Эскорт

Skazka 22.05.2023

post 19552

22.05.2023
4 views
Работа для девушек в Израиле
Работа в арабских странах

💲💲💲💲💲РАБОТА ДЛЯ ДЕВУШЕК💲💲💲💲💲
Быстрый и ВЫСОКИЙ заработок
Только проверенные лично менеджеры
🇮🇱ИЗРАИЛЬ🇮🇱
🇦🇪ДУБАЙ🇦🇪
🇧🇭БАХРЕЙН🇧🇭
🇸🇦САУДОВСКАЯ АРАВИЯ🇸🇦
🇱🇧ЛИВАН🇱🇧
🇶🇦КАТАР🇶🇦
🇮🇳ИНДИЯ🇮🇳
🇹🇷ТУРЦИЯ🇹🇷
🇩🇪ГЕРМАНИЯ🇩🇪
🇩🇰НОРВЕГИЯ🇩🇰
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ПОДДЕРЖКА оператора 24/7
ДОПЫ экстра, чай только ВАШИ.
РАСЧЕТ ЕЖЕДНЕВНЫЙ.
Нужны красивые, ухоженные девушки 18-40 лет

#Израиль

#Эскорт_туры

Sonia 23.05.2023

post 24589

23.05.2023
3 views
Работа для девушек в Израиле
Работа в арабских странах

💲💲💲💲💲РАБОТА ДЛЯ ДЕВУШЕК💲💲💲💲💲
Быстрый и ВЫСОКИЙ заработок
Только проверенные лично менеджеры
🇮🇱ИЗРАИЛЬ🇮🇱
🇦🇪ДУБАЙ🇦🇪
🇧🇭БАХРЕЙН🇧🇭
🇸🇦САУДОВСКАЯ АРАВИЯ🇸🇦
🇱🇧ЛИВАН🇱🇧
🇶🇦КАТАР🇶🇦
🇮🇳ИНДИЯ🇮🇳
🇹🇷ТУРЦИЯ🇹🇷
🇩🇪ГЕРМАНИЯ🇩🇪
🇩🇰НОРВЕГИЯ🇩🇰
🇨🇭ШВЕЙЦАРИЯ🇨🇭
🇺🇦ЛЬВОВ🇺🇦

🔥Очень много работы!🔥
БЕЗОПАСНО: Большая База постоянных и серьезная проверка новых клиентов ПАСПОРТ ВСЕГДА У ВАС .
МОЩНАЯ ДОРОГАЯ РЕКЛАМА на самых топовых сайтах, ставим несколько профилей если потребуется. РЕКЛАМУ ПОЛНОСТЬЮ ОПЛАЧИВАЕМ МЫ
ПОДДЕРЖКА оператора 24/7
ДОПЫ экстра, чай только ВАШИ.
РАСЧЕТ ЕЖЕДНЕВНЫЙ.
Нужны красивые, ухоженные девушки 18-40 лет

#Израиль

#Эскорт_туры

Sonia 23.05.2023

post 24589

23.05.2023
3 views
Работа для девушек в Израиле
КРАСИВЫЕ СРОЧНО НАБОР ✅️✅️✅️ВЫСОКИЕ ЗАРАБОТКИ В ИЗРАИЛЕ ❗️СРОЧНО набор красивых

💎🇮🇱🇮🇱🇮🇱ИЗРАИЛЬ🇮🇱🇮🇱🇮🇱💎🇮🇱 Тель-Авив 🇮🇱💰Пора зарабатывать💰 много и эффективноОдно из старейших агентств в Израиле в городе Тель-Авив, ждет Вас !!!➡️Наш прайс:1h 300€ -350€От 1.000$ в день чистымиВсе допы Ваши 27.000 – 35.000$ в месяц чистыми🏆 Работа на выезд, с постоянной базой клиентов, без рекламы в интернете! ☀️ Гарантируем много работы с самыми лучшими клиентами! 💸💸!!!💰 Минимум 7 часов в день гарантировано!! 💸💸💰 Работа 50/50👌👌👀 Проконсультируем по поводу прохода границы.🏆 Вас ждут самые комфортные условия работы в стране !🏆 В агентстве работают адвокаты и врачи , мы на связи 24/7 , у агентства свой автопарк с автомобилями VIP class !!!🚓🚓 Проживание в апартаментах на первой линии от моря, от 100$ в сутки !!! 🏰🏰🏰🌟 Выходные предоставляем по первому требованию!!⚡️Никаких штрафов и взысканий, документы🛃 всегда при Вас!!!

Приглашаем к сотрудничеству агентов и скаутов


✍️ Пишите нам
3 views
Работа для девушек в Израиле
Солнечные города Израиля! Шикарные условия

Приглашаем вас в безопасный и гарантированно прибыльный тур в города Израиля! 70/30 в вашу пользу
Вся работа выстроена годами (база ЧС, база постов, эффективная реклама) благодаря чему вам не придется отвлекаться на ненужные детали и нервничать из за простоев и нехватки клиентов, конфиденциальность гарантируем
Поможем словом и делом с прохождением границы, если все сделать правильно визу дают на 3 месяца, допы, подарки и чаевые только для вас
Проинформируем по любым вопросам!

Рассматриваем для сотрудничества любые типажи девушек без лишнего веса, прайс зависит от внешних данных и сервиса
От вас серьезный подход к работе (на результат), наличие студийной фотосессии, но можно использовать и качественные фотки из жизни, загран желательно с визами и поездками ранее зарубеж

Индивидуальный подход, выходные по желанию девушки, гибкая система работы нацеленная на результат, допы, подарки и чаевые ваши

Incall (5-7 клиентов) чистые апартаменты с новым…
3 views
Работа для девушек в Израиле
Тель Авив 350-500 $ в час

🇮🇱 Обеспечим работой в Тель Авиве девушек славянской внешности до 30 лет 🇮🇱

🌸 За месяц ОТ 25,000 $ – минималка

Самые высокие прайсы по Израилю на инкол

● полчаса 700-1000 шекелей

● час 1000-1400

● два 1800-2200

🌸

Вся работа 60/40 или 70/30 – где ваши 60/70 % (допы и чаевые 100 % ваши)

🌸

Ставим тонны рекламы, работа есть всегда

🌸

Работаем и по реальным фото, и по типажкам

🌸

🌸🌸🌸Если ты соскучилась по турам образца 2010-х годов, где можно в короткий срок заработать ОЧЕНЬ много без простоев – тогда тебе к нам!🌸🌸🌸

❗️В то же время хотим видеть у себя работоспособных девочек, для которых принимать более 3-х клиентов в день не предел

🌸

Приглашение, консультация по пересечению таможни, безопасное рабочее жилье, как отправлять деньги и многое другое – все расскажем, не бросим, диспетчер на связи 24/7

🌸

🇮🇱 Мы не работаем с наркоманами

🇮🇱 Мы не делаем скидки

🇮🇱 Мы не селим девочек в помойки

🇮🇱 Мы не штрафуем

🇮🇱 Мы не трогаем ваши документы и тому…
3 views
Работа для девушек в Израиле
🇮🇱 Доп заказы в Израиле 🇮🇱 Тель Авив и Бат Ям

🇮🇱Мало работы в Израиле? 🇮🇱

Дам доп заказы на инкол и ауткол
• Высокий прайс: час 1000-1500 (без МБР)
• Только приличные клиенты!
• Все экстра и чаевые вам 100%
• Работаем 70/30
• Тонны рекламы за мой счет
• Строгая проверка клиентов в актуальных ЧС – максимально безопасно!
• Ваши личные клиенты в приоритете, а уже потом мои заказы
• Подстраиваюсь под ваш график
💸 Помогу с отправкой денег на карту РФ
Wa.me/79006565260

#Израиль

#Диспетчер

KrisTri 03.06.2023

post 24282

03.06.2023
3 views
Работа для девушек в Израиле
Элит эскорт Израиль 🇮🇱 1 час на инкол – 400 $ работа 70/30 🔥

Эскорт Израиль: Тель-Авив, Бат Ям час 300-400 $

РАБОТАЕМ ТОЛЬКО В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ ДАВНО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО

1️⃣ место на 26 мая

Обеспечим работой девушек славянской внешности до 30 лет

За месяц чистыми 20,000 $ – минималка

Самые высокие прайсы по Израилю:

На инкол

полчаса 200-250 $

час 300-400 $

два часа 500-600 $

На выезд

час 400-550 $

два часа 700-800 $ шекелей

МБР доп

Вы можете сами выбирать условия сотрудничества:

1. 60/40 – где ваши 60%. Проживание: 1 девочка в квартире у пляжа 400-500 шекелей в день, делим расходы 50/50, поиск и бронь квартиры с нас.
2. 70/30 – где ваши 70%. Проживание: поиск, аренда, оплата на стороне девочки.

🔥🔥🔥 Дадим доп заказы если вы уже на месте

- 🌸Ставим тонны рекламы, работа есть всегда
- 🌸Все клиенты проверенные – работать безопасно
- 🌸Работаем и по реальным фото, и по типажкам

🔥ВАЖНО

Приглашение, консультация по пересечению таможни, безопасное рабочее жилье, как отправлять…
4 views
Работа для девушек в Израиле
🇦🇪🏖ОАЭ. Абу-Даби .Хорошие заработки. Старое агенство.🇦🇪🏖

Самое старое,проверенное агенство в Абу-Даби ждёт вас!✅️ Работаем с 2001года.

🥰 Доброе,лояльное✅️ руководство.

🥰 Ежедневные выплаты.✅️

🥰 Проверенная база клиентов.✅️

🥰 Кредитация билетов и встреча в аэропорту.✅️

🥰 Комфортное проживание на берегу моря (фото предоставим)✅️

🥰 Безопасно.✅️

🥰 Есть отзывы✅️

#Азия #Афганистан #Бахрейн #Израиль #Индия #Иордания #Камбоджа #Катар #Китай #Корея #Кувейт #Ливан #Малайзия #Мальдивы #ОАЭ #Саудовская_Аравия #Сингапур #Таиланд

#Работа_за_границей #Эскорт #Эскорт_туры

elviraUAE 12.06.2023

post 12360

12.06.2023
2 views
Работа для девушек в Израиле
🇦🇪Абу-Даби.ОАЭ🇦🇪 ЧАС от 250$

На рынке с 2000 года.От 10000$

🪷Порядочность и поддержка на каждом этапе. Это в наших интересах.

🪷Кредитация

🪷Проживание в шикарных апартаментах на берегу моря

🪷Выплаты каждый день

🪷Помощь с переводом на вашу карту заработка

🪷Допы ваши

🪷Бонусы за подруг

🪷Проживание 50/50

🪷В аэропорту встречаем

МЫ ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ АГЕНСТВО😍🥰😍

#Азия #Афганистан #Бахрейн #Израиль #Индия #Иордания #Камбоджа #Катар #Китай #Корея #Кувейт #Ливан #Малайзия #Мальдивы #ОАЭ #Саудовская_Аравия #Сингапур #Таиланд

#Работа_за_границей

elviraUAE 20.06.2023

post 25255

20.06.2023
1 view
Работа для девушек в Израиле
Всё-всё-всё про эскорт туры отзывы и советы

Почитала в интернете, что такое эскорт туры отзывы в интернете людей которые явно не имеют понятия о чем пишут. Поэтому для истории и в рамках борьбы с ликбезом потратила вечер и сделала детальный разбор темы. С каждым годом происходит все больше подмена понятий обрастая новыми мифами которые часто не имеют ничего общего с действительностью.

Чтобы не путаться, здесь изложила как это работало на собственном опыте, в первозданном его виде. Кардинальных изменений не произошло, так что особого противоречия нет. Это относительно новое явление в природе появилось примерно с 2005 года, прежде была привычная работа в сфере досуга в борделях.

Содержание

- 4 главных особенности из которых состоят эскорт туры

Что такое эскорт тур

Работа за границей (чаще всего в Европе), которая представляет собой краткосрочные поездки от 15 до 40 дней.

Объявления

Если быть точнее, то данная разновидность появились в разных странах по-разному. В первую очередь…
2 views
Работа для девушек в Израиле
Всё-всё-всё про эскорт туры отзывы и советы

Почитала в интернете, что такое эскорт туры отзывы в интернете людей которые явно не имеют понятия о чем пишут. Поэтому для истории и в рамках борьбы с ликбезом потратила вечер и сделала детальный разбор темы. С каждым годом происходит все больше подмена понятий обрастая новыми мифами которые часто не имеют ничего общего с действительностью.

Чтобы не путаться, здесь изложила как это работало на собственном опыте, в первозданном его виде. Кардинальных изменений не произошло, так что особого противоречия нет. Это относительно новое явление в природе появилось примерно с 2005 года, прежде была привычная работа в сфере досуга в борделях.

Содержание

- 4 главных особенности из которых состоят эскорт туры

Что такое эскорт тур

Работа за границей (чаще всего в Европе), которая представляет собой краткосрочные поездки от 15 до 40 дней.

Объявления

Если быть точнее, то данная разновидность появились в разных странах по-разному. В первую очередь…
3 views
Работа для девушек в Израиле
Всё-всё-всё про эскорт туры отзывы и советы

Почитала в интернете, что такое эскорт туры отзывы в интернете людей которые явно не имеют понятия о чем пишут. Поэтому для истории и в рамках борьбы с ликбезом потратила вечер и сделала детальный разбор темы. С каждым годом происходит все больше подмена понятий обрастая новыми мифами которые часто не имеют ничего общего с действительностью.…

#Работа

Yana

11257

23.06.2023

https://shpargalka.pro/rabota/escort-tours/11257/
3 views