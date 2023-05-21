Работа для девушек в Израиле

Тель Авив 350-500 $ в час



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🌸 За месяц ОТ 25,000 $ – минималка



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● полчаса 700-1000 шекелей



● час 1000-1400



● два 1800-2200



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Вся работа 60/40 или 70/30 – где ваши 60/70 % (допы и чаевые 100 % ваши)



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Ставим тонны рекламы, работа есть всегда



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Работаем и по реальным фото, и по типажкам



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🌸🌸🌸Если ты соскучилась по турам образца 2010-х годов, где можно в короткий срок заработать ОЧЕНЬ много без простоев – тогда тебе к нам!🌸🌸🌸



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Приглашение, консультация по пересечению таможни, безопасное рабочее жилье, как отправлять деньги и многое другое – все расскажем, не бросим, диспетчер на связи 24/7



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🇮🇱 Мы не работаем с наркоманами



🇮🇱 Мы не делаем скидки



🇮🇱 Мы не селим девочек в помойки



🇮🇱 Мы не штрафуем



🇮🇱 Мы не трогаем ваши документы и тому…