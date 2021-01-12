Rusdosug com вход на русдосуг СПб
@rusdosug_spb
39 subscribers
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Rusdosug com вход на русдосуг СПб
39 subscribers
Rusdosug com вход на русдосуг СПб
💥💥💥Дам 2000-3000💥💥💥

ДЕВОЧКЕ👸 за

Горлотрах с соплями🙊🤤😪💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦



опыт не важен.




Санкт-Петербург
448 views
Rusdosug com вход на русдосуг СПб
Привет, час 2500
Фрунзенская 😘😘
Фото в профиле 😍
Ас нет в авто не спускаюсь
89819658471 звони
Переписку не люблю
462 views
Rusdosug com вход на русдосуг СПб
Сейчас свободна❗️❗️❗️
Всех с Новым годом!!!
Санкт-Петербург 🏡
Центр❗️Индивидуалка 100% 🎯🎯🎯

Готова встретить как у себя так и приехать к тебе мой котик 👄

Мне 18 лет
Рост 168
Вес 49
Грудь 3

1 час - 4тр ❤️
2 часа - 7тр 🎁💋
Выезд 🚗
2 час - 8тр 😍💋

Входит: Расслабляющий лёгкий массаж, миньетик (в презервативе), классика (в презервативе) 👄👄👄
Из допов незабываемый МБР 🍌
Сладенькое куни )

В институте скромная, милая, студентка но это в институте!!! 🙈🙈🙈

Я не стану заниматься с тобой классическим сексом, в котором ты и так давно профи.
Я покажу совершенно другой секс, с острыми ощущениями и неземным удовольствием.💋💋

Не люблю долгую переписку ❗️❗️❗️
Я за живое общение а ты? 💃🕺
Принимаю только славян⛔️

На звонки отвечаю сама, встречаю в чулочках и на каблучках 👠👙
Сейчас свободна!!!
Фото высылаю в личку💥

Жду звонка котик 🐱 📞❤️💋
89817090284
536 views
Rusdosug com вход на русдосуг СПб
Санкт-Петербург. 😋😍☺️😘

АДРЕС,, МЕТРО ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ..

ЛЕНИНСКИЙ 117К1

12 ДЕВУШЕК НА ВЫБОР..

ЧАС КЛАССИКИ 1200

ДОП УСЛУГИ

КУНИ 500Р
МБР 1000Р
АНАЛ 1500

Возраст от 19 до 45

ВЫЕЗДА НЕТ..

ФОТО В ПРОФИЛЕ

ПЕРЕПИСКИ НЕТ, ЗВОНИТЕ

89119796450

Работаем 24 часа в сутки
603 views
Rusdosug com вход на русдосуг СПб
🌸МЕСТО, ГДЕ ОЦЕНЯТ ТВОЮ КРАСОТУ🌸
💃Уверенность в завтрашнем дне – это то, что ты получишь работая у нас. 💃
ТРЕБОВАНИЯ:
🌺Привлекательность🌺
⚡️Активность⚡️
💪Целеустремленность💪
👑Амбициозность👑
631 views
Rusdosug com вход на русдосуг СПб
СПБ!!!!!
Центр!!
23 года!! 170/42/3,5
ОГНЕННО РЫЖАЯ ИНДИ!!
ВСТРЕЧАЮ В КРАСИВОМ НИЖНЕМ БЕЛЬЕ;))
Час 10000 входит классика горловой минет и массаж классический
Есть экспресс 30 минут 5000 МБР ГОРЛОВОЙ с окончанием в рот, тело или лицо.
Трогать можно.
Ас 6000
Звони мой сладкий!!

Телефон: 89275660016
684 views
Rusdosug com вход на русдосуг СПб
Кто хочет к нам на ЖМЖ или двойной МБР?
💋💋💋💋
Питер, Юг
712 views
Rusdosug com вход на русдосуг СПб
Центр💋
М.Адмиралтейская💦
Жду тебя сегодня в гости♥️
Инди❣️
Я молодая, сексуальная, красивая и ухоженная брюнетка 😍♥️
Если хочешь отдохнуть и расслабиться приезжай👅💦
Пиши в лс или звони по тел.: 89017121451❤️💋(вацап)
753 views
Rusdosug com вход на русдосуг СПб
Миниатюрная, горячая девушка желает встретиться с приятным мужчиной ❤️
🌷Часик 5000
🌷Два часа 9000
🌷Есть допы
Анала нет!
Мне 20 лет)
100% индивидуально, подруг нет
Прошу писать только тех, кто действительно заинтересован в встрече.
Подарю тебе незабываемые ощущения😍
+7 (952) 216-59-46
Ⓜ️ Пионерская, Санкт-Петербург
803 views
Rusdosug com вход на русдосуг СПб
🔥Хрупкая девушка ищет крепкий член🔥🔥

🌷Мне 28.
🌷 Параметры 164,50, 2.
🌷Индивидуально принимаю.
Ⓜ️ Комендантский проспектⓂ️

Час стоит 4️⃣0️⃣0️⃣0️⃣
♦️Входит классика, мбр, куни♦️

Пол часа 2️⃣5️⃣0️⃣0️⃣

❗️❗️❗️ГОРЛОВОГО НЕТ, АС ТОЖЕ❗️❗️❗️❗️❗️

🛑🛑ИЗ ДОПОВ 🛑🛑

Золотой дождь + 1000
Окончание на грудь + 1000


Выезд от 2х часов, 🚕 оплачиваешь в две стороны.🚖

Фотографии МОИ, дрочеров, долбоящеров не беспокоить!!!
Писать по делу!
941 views
Rusdosug com вход на русдосуг СПб
МСК
Подберу лучших девочек
979 views
Rusdosug com вход на русдосуг СПб
Ищу девушку для куни
999 views
Rusdosug com вход на русдосуг СПб
Центр💋
М.Адмиралтейская💦
Жду тебя сегодня в гости♥️
Инди❣️
Я молодая, сексуальная, красивая и ухоженная брюнетка 😍♥️
Если хочешь отдохнуть и расслабиться приезжай👅
Сделаю тебе незабываемый МБР со льдом и мятной жевачкой 💦👅♥️
Пиши в лс или звони по тел.: 89017121451❤️💋(вацап)
1.1K views
Rusdosug com вход на русдосуг СПб
🔔🔔🔔СПб, м Парк победы
Готова к встрече, есть подружки и выезд💋🔥
1.2K views
Rusdosug com вход на русдосуг СПб
Хочу попробовать сделать минет с окончанием в рот. В лс. Можно 2-3
1.2K views
Rusdosug com вход на русдосуг СПб
🍓🍓🍓Питер
Встречусь, есть подруга
1.2K views
Rusdosug com вход на русдосуг СПб
Кто в гости?)
Свободна сейчас
Час 3000
Фото в профиле
Пиши,если актуально сейчас 👙🌴😘
СПб , м просвещение
1.2K views
Rusdosug com вход на русдосуг СПб
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1.3K views
Rusdosug com вход на русдосуг СПб
Ждем на ЖМЖ с подружкой 👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️
Питер
1.3K views
Rusdosug com вход на русдосуг СПб
This is a test message
9 views