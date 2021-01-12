Rusdosug com вход на русдосуг СПб

💥💥💥Дам 2000-3000💥💥💥
ДЕВОЧКЕ👸 за
Горлотрах с соплями🙊🤤😪💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
опыт не важен.
Санкт-Петербург
ДЕВОЧКЕ👸 за
Горлотрах с соплями🙊🤤😪💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
опыт не важен.
Санкт-Петербург
Привет, час 2500
Фрунзенская 😘😘
Фото в профиле 😍
Ас нет в авто не спускаюсь
89819658471 звони
Переписку не люблю
Фрунзенская 😘😘
Фото в профиле 😍
Ас нет в авто не спускаюсь
89819658471 звони
Переписку не люблю
Сейчас свободна❗️❗️❗️
Всех с Новым годом!!!
Санкт-Петербург 🏡
Центр❗️Индивидуалка 100% 🎯🎯🎯
Готова встретить как у себя так и приехать к тебе мой котик 👄
Мне 18 лет
Рост 168
Вес 49
Грудь 3
1 час - 4тр ❤️
2 часа - 7тр 🎁💋
Выезд 🚗
2 час - 8тр 😍💋
Входит: Расслабляющий лёгкий массаж, миньетик (в презервативе), классика (в презервативе) 👄👄👄
Из допов незабываемый МБР 🍌
Сладенькое куни )
В институте скромная, милая, студентка но это в институте!!! 🙈🙈🙈
Я не стану заниматься с тобой классическим сексом, в котором ты и так давно профи.
Я покажу совершенно другой секс, с острыми ощущениями и неземным удовольствием.💋💋
Не люблю долгую переписку ❗️❗️❗️
Я за живое общение а ты?❓ 💃🕺
Принимаю только славян⛔️
На звонки отвечаю сама, встречаю в чулочках и на каблучках 👠👙
Сейчас свободна!!! ⏳
Фото высылаю в личку💥
Жду звонка котик 🐱 📞❤️💋
89817090284
Всех с Новым годом!!!
Санкт-Петербург 🏡
Центр❗️Индивидуалка 100% 🎯🎯🎯
Готова встретить как у себя так и приехать к тебе мой котик 👄
Мне 18 лет
Рост 168
Вес 49
Грудь 3
1 час - 4тр ❤️
2 часа - 7тр 🎁💋
Выезд 🚗
2 час - 8тр 😍💋
Входит: Расслабляющий лёгкий массаж, миньетик (в презервативе), классика (в презервативе) 👄👄👄
Из допов незабываемый МБР 🍌
Сладенькое куни )
В институте скромная, милая, студентка но это в институте!!! 🙈🙈🙈
Я не стану заниматься с тобой классическим сексом, в котором ты и так давно профи.
Я покажу совершенно другой секс, с острыми ощущениями и неземным удовольствием.💋💋
Не люблю долгую переписку ❗️❗️❗️
Я за живое общение а ты?❓ 💃🕺
Принимаю только славян⛔️
На звонки отвечаю сама, встречаю в чулочках и на каблучках 👠👙
Сейчас свободна!!! ⏳
Фото высылаю в личку💥
Жду звонка котик 🐱 📞❤️💋
89817090284
Санкт-Петербург. 😋😍☺️😘
АДРЕС,, МЕТРО ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ..
ЛЕНИНСКИЙ 117К1
12 ДЕВУШЕК НА ВЫБОР..
ЧАС КЛАССИКИ 1200
ДОП УСЛУГИ
КУНИ 500Р
МБР 1000Р
АНАЛ 1500
Возраст от 19 до 45
ВЫЕЗДА НЕТ..
ФОТО В ПРОФИЛЕ
ПЕРЕПИСКИ НЕТ, ЗВОНИТЕ
89119796450
Работаем 24 часа в сутки
АДРЕС,, МЕТРО ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ..
ЛЕНИНСКИЙ 117К1
12 ДЕВУШЕК НА ВЫБОР..
ЧАС КЛАССИКИ 1200
ДОП УСЛУГИ
КУНИ 500Р
МБР 1000Р
АНАЛ 1500
Возраст от 19 до 45
ВЫЕЗДА НЕТ..
ФОТО В ПРОФИЛЕ
ПЕРЕПИСКИ НЕТ, ЗВОНИТЕ
89119796450
Работаем 24 часа в сутки
🌸МЕСТО, ГДЕ ОЦЕНЯТ ТВОЮ КРАСОТУ🌸
💃Уверенность в завтрашнем дне – это то, что ты получишь работая у нас. 💃
ТРЕБОВАНИЯ:
🌺Привлекательность🌺
⚡️Активность⚡️
💪Целеустремленность💪
👑Амбициозность👑
💃Уверенность в завтрашнем дне – это то, что ты получишь работая у нас. 💃
ТРЕБОВАНИЯ:
🌺Привлекательность🌺
⚡️Активность⚡️
💪Целеустремленность💪
👑Амбициозность👑
СПБ!!!!!
Центр!!
23 года!! 170/42/3,5
ОГНЕННО РЫЖАЯ ИНДИ!!
ВСТРЕЧАЮ В КРАСИВОМ НИЖНЕМ БЕЛЬЕ;))
Час 10000 входит классика горловой минет и массаж классический
Есть экспресс 30 минут 5000 МБР ГОРЛОВОЙ с окончанием в рот, тело или лицо.
Трогать можно.
Ас 6000
Звони мой сладкий!!
Телефон: 89275660016
Центр!!
23 года!! 170/42/3,5
ОГНЕННО РЫЖАЯ ИНДИ!!
ВСТРЕЧАЮ В КРАСИВОМ НИЖНЕМ БЕЛЬЕ;))
Час 10000 входит классика горловой минет и массаж классический
Есть экспресс 30 минут 5000 МБР ГОРЛОВОЙ с окончанием в рот, тело или лицо.
Трогать можно.
Ас 6000
Звони мой сладкий!!
Телефон: 89275660016
Центр💋
М.Адмиралтейская💦
Жду тебя сегодня в гости♥️
Инди❣️
Я молодая, сексуальная, красивая и ухоженная брюнетка 😍♥️
Если хочешь отдохнуть и расслабиться приезжай👅💦
Пиши в лс или звони по тел.: 89017121451❤️💋(вацап)
М.Адмиралтейская💦
Жду тебя сегодня в гости♥️
Инди❣️
Я молодая, сексуальная, красивая и ухоженная брюнетка 😍♥️
Если хочешь отдохнуть и расслабиться приезжай👅💦
Пиши в лс или звони по тел.: 89017121451❤️💋(вацап)
Миниатюрная, горячая девушка желает встретиться с приятным мужчиной ❤️
🌷Часик 5000
🌷Два часа 9000
🌷Есть допы
Анала нет!
Мне 20 лет)
100% индивидуально, подруг нет
Прошу писать только тех, кто действительно заинтересован в встрече.
Подарю тебе незабываемые ощущения😍
+7 (952) 216-59-46
Ⓜ️ Пионерская, Санкт-Петербург
🌷Часик 5000
🌷Два часа 9000
🌷Есть допы
Анала нет!
Мне 20 лет)
100% индивидуально, подруг нет
Прошу писать только тех, кто действительно заинтересован в встрече.
Подарю тебе незабываемые ощущения😍
+7 (952) 216-59-46
Ⓜ️ Пионерская, Санкт-Петербург
🔥Хрупкая девушка ищет крепкий член🔥🔥
🌷Мне 28.
🌷 Параметры 164,50, 2.
🌷Индивидуально принимаю.
Ⓜ️ Комендантский проспектⓂ️
Час стоит 4️⃣0️⃣0️⃣0️⃣
♦️Входит классика, мбр, куни♦️
Пол часа 2️⃣5️⃣0️⃣0️⃣
❗️❗️❗️ГОРЛОВОГО НЕТ, АС ТОЖЕ❗️❗️❗️❗️❗️
🛑🛑ИЗ ДОПОВ 🛑🛑
Золотой дождь + 1000
Окончание на грудь + 1000
Выезд от 2х часов, 🚕 оплачиваешь в две стороны.🚖
Фотографии МОИ, дрочеров, долбоящеров не беспокоить!!!
Писать по делу!
🌷Мне 28.
🌷 Параметры 164,50, 2.
🌷Индивидуально принимаю.
Ⓜ️ Комендантский проспектⓂ️
Час стоит 4️⃣0️⃣0️⃣0️⃣
♦️Входит классика, мбр, куни♦️
Пол часа 2️⃣5️⃣0️⃣0️⃣
❗️❗️❗️ГОРЛОВОГО НЕТ, АС ТОЖЕ❗️❗️❗️❗️❗️
🛑🛑ИЗ ДОПОВ 🛑🛑
Золотой дождь + 1000
Окончание на грудь + 1000
Выезд от 2х часов, 🚕 оплачиваешь в две стороны.🚖
Фотографии МОИ, дрочеров, долбоящеров не беспокоить!!!
Писать по делу!
Центр💋
М.Адмиралтейская💦
Жду тебя сегодня в гости♥️
Инди❣️
Я молодая, сексуальная, красивая и ухоженная брюнетка 😍♥️
Если хочешь отдохнуть и расслабиться приезжай👅
Сделаю тебе незабываемый МБР со льдом и мятной жевачкой 💦👅♥️
Пиши в лс или звони по тел.: 89017121451❤️💋(вацап)
М.Адмиралтейская💦
Жду тебя сегодня в гости♥️
Инди❣️
Я молодая, сексуальная, красивая и ухоженная брюнетка 😍♥️
Если хочешь отдохнуть и расслабиться приезжай👅
Сделаю тебе незабываемый МБР со льдом и мятной жевачкой 💦👅♥️
Пиши в лс или звони по тел.: 89017121451❤️💋(вацап)
🔔🔔🔔СПб, м Парк победы
Готова к встрече, есть подружки и выезд💋🔥
Готова к встрече, есть подружки и выезд💋🔥
Хочу попробовать сделать минет с окончанием в рот. В лс. Можно 2-3
Кто в гости?)
Свободна сейчас
Час 3000
Фото в профиле
Пиши,если актуально сейчас 👙🌴😘
СПб , м просвещение
Свободна сейчас
Час 3000
Фото в профиле
Пиши,если актуально сейчас 👙🌴😘
СПб , м просвещение
ПРАВИЛА И ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ ДЛЯ ИНДИ И САЛОНОВ 👑
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