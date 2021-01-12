Rusdosug com вход на русдосуг СПб

Сейчас свободна❗️❗️❗️

Всех с Новым годом!!!

Санкт-Петербург 🏡

Центр❗️Индивидуалка 100% 🎯🎯🎯



Готова встретить как у себя так и приехать к тебе мой котик 👄



Мне 18 лет

Рост 168

Вес 49

Грудь 3



1 час - 4тр ❤️

2 часа - 7тр 🎁💋

Выезд 🚗

2 час - 8тр 😍💋



Входит: Расслабляющий лёгкий массаж, миньетик (в презервативе), классика (в презервативе) 👄👄👄

Из допов незабываемый МБР 🍌

Сладенькое куни )



В институте скромная, милая, студентка но это в институте!!! 🙈🙈🙈



Я не стану заниматься с тобой классическим сексом, в котором ты и так давно профи.

Я покажу совершенно другой секс, с острыми ощущениями и неземным удовольствием.💋💋



Не люблю долгую переписку ❗️❗️❗️

Я за живое общение а ты?❓ 💃🕺

Принимаю только славян⛔️



На звонки отвечаю сама, встречаю в чулочках и на каблучках 👠👙

Сейчас свободна!!! ⏳

Фото высылаю в личку💥



Жду звонка котик 🐱 📞❤️💋

89817090284