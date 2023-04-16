❤️Telegram канале!❤️Привет! Краткое описание куда попали. Это сообщество в котором публикуются очень откровенные рассказы для взрослых 18+ и старше. Сразу предупреждаю, что запрещённый и порно контент 100% отсутствует и не появиться.
🚫КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕТ И НЕЛЬЗЯ
Аналогично правило распространяется на прочие извращения (животные, гомосексуализм, инцест и тд). Естественно детское порно даже не обсуждается...
За видео с малолетками существует уголовная ответственность!
Несмотря на строгое соблюдений каналом морально этических норм и законов, всё равно не совершеннолетним посещение ЗАПРЕЩЕНО!
Не торопитесь пускаться во все тяжкие развратные сексуальные фантазии!
⁉️ЧТО ТОГДА ТУТ МОЖНО НАЙТИ?
Да много чего полезного и приятного. Основанная задача — пикантные и пошлые рассказы русские замужние девушки из собственно жизненного опыта.
Каждая уважающая себя представительница прекрасной половины человечества не «гадит» где, живёт. За исключением опытных женщин которые иногда используют гостей (командировочных, туристов, иностранцев и тд...) в своём городе.
Потому что, ей ещё жить здесь, и должна в глазах мужа и близких оставаться верной женой и приличной девушкой. Полностью согласна разделяя точку зрения, нельзя смешивать личную жизнь и одноразовые связи на ночь.
💕ИСТОРИИ ЖЕНСКИХ ИЗМЕН
По мнению психологов вредно держать в себе важные и сильные эмоции. Поэтому, во избежание протекающей крыши, несколько знакомых подружек на условиях анонимности публикуют здесь.
Если угодно для них это психологическая терапия, где каждый пользователь или посетитель — лечащих психолог. Которому юные бестии расскажут в подробностях про измены мужу. Или парню которого действительно любит и желают вместе долго и счастливо жить.
Сразу хочу подчеркнуть это реальные истории из жизни девочек, значит творчество эксклюзивное, ничего подобного не найти!
Следовательно, новые рассказы про это... Будут не так часто как кому-то хотелось бы, но зато эксклюзив!
⚠️Узнавай первым про свежие эротические истории развратных русских и украинок!
Чтобы чаще радовать подписчиков иногда буду делиться стоящими моментами если найду в интернете.
#сексистории #порнорассказы
🚫КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕТ И НЕЛЬЗЯ
Аналогично правило распространяется на прочие извращения (животные, гомосексуализм, инцест и тд). Естественно детское порно даже не обсуждается...
За видео с малолетками существует уголовная ответственность!
Несмотря на строгое соблюдений каналом морально этических норм и законов, всё равно не совершеннолетним посещение ЗАПРЕЩЕНО!
Не торопитесь пускаться во все тяжкие развратные сексуальные фантазии!
⁉️ЧТО ТОГДА ТУТ МОЖНО НАЙТИ?
Да много чего полезного и приятного. Основанная задача — пикантные и пошлые рассказы русские замужние девушки из собственно жизненного опыта.
Каждая уважающая себя представительница прекрасной половины человечества не «гадит» где, живёт. За исключением опытных женщин которые иногда используют гостей (командировочных, туристов, иностранцев и тд...) в своём городе.
Потому что, ей ещё жить здесь, и должна в глазах мужа и близких оставаться верной женой и приличной девушкой. Полностью согласна разделяя точку зрения, нельзя смешивать личную жизнь и одноразовые связи на ночь.
💕ИСТОРИИ ЖЕНСКИХ ИЗМЕН
По мнению психологов вредно держать в себе важные и сильные эмоции. Поэтому, во избежание протекающей крыши, несколько знакомых подружек на условиях анонимности публикуют здесь.
Если угодно для них это психологическая терапия, где каждый пользователь или посетитель — лечащих психолог. Которому юные бестии расскажут в подробностях про измены мужу. Или парню которого действительно любит и желают вместе долго и счастливо жить.
Сразу хочу подчеркнуть это реальные истории из жизни девочек, значит творчество эксклюзивное, ничего подобного не найти!
Следовательно, новые рассказы про это... Будут не так часто как кому-то хотелось бы, но зато эксклюзив!
⚠️Узнавай первым про свежие эротические истории развратных русских и украинок!
Чтобы чаще радовать подписчиков иногда буду делиться стоящими моментами если найду в интернете.
#сексистории #порнорассказы
❤️🔥ПОШЛЫЕ СЕКС ИСТОРИИ ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВ❤️🔥
Примерно начиная с 14 лет у человека начинается самый увлекательный жизненный период когда начинает многое позевать и делать множество интересных открытий. В том числе это распространяется на половое созревание когда уже очень хочется, но не знаешь с чего начать.
⚠️ЧИТАТЬ ОНЛАЙН ПОШЛЫЕ РАССКАЗЫ ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВ!
Особенно ярко проходит переходной возраст у девочек потому, что они психологически и морально старше чем одногодки мальчики. Кстати это научный факт.
✔️СЕКС РАССКАЗЫ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН
Поэтому секс подростков самый жаркий и незабываемый!
Во-первых: многие эксперименты занятия любовью впервые и каждый раз испытываешь потрясающие новые эмоции при интимной близости.
Во-вторых: в этом юном возрасте полным-полно сил и энергии, благодаря чему малолетки занимаются сексом долго и страстно!
🔞ИСТОРИИ ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВ
Естественно, не все Ваши знакомые юные девы поделиться секретными сексуальными приключениями из реальной жизни. Потому, что дорожат своей репутаций сохраняя имидж правильной и примерной малолетки которая никому не даёт. А по факту ее бекграунда не всякая опытная тетя имеет.
Есть другая сторона медали. Как утверждают психологи, держать в себе столь интимные тайны не выговорившись никому очень давит на психику! Чтобы разрядиться на страницах популярного ххх сайта «Дневничок клаб» молодые девушки подростки анонимно пишут пошлые истории из личного опыта!
#подростки #молодые #малолетки #сексистории
Примерно начиная с 14 лет у человека начинается самый увлекательный жизненный период когда начинает многое позевать и делать множество интересных открытий. В том числе это распространяется на половое созревание когда уже очень хочется, но не знаешь с чего начать.
⚠️ЧИТАТЬ ОНЛАЙН ПОШЛЫЕ РАССКАЗЫ ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВ!
Особенно ярко проходит переходной возраст у девочек потому, что они психологически и морально старше чем одногодки мальчики. Кстати это научный факт.
✔️СЕКС РАССКАЗЫ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН
Поэтому секс подростков самый жаркий и незабываемый!
Во-первых: многие эксперименты занятия любовью впервые и каждый раз испытываешь потрясающие новые эмоции при интимной близости.
Во-вторых: в этом юном возрасте полным-полно сил и энергии, благодаря чему малолетки занимаются сексом долго и страстно!
🔞ИСТОРИИ ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВ
Естественно, не все Ваши знакомые юные девы поделиться секретными сексуальными приключениями из реальной жизни. Потому, что дорожат своей репутаций сохраняя имидж правильной и примерной малолетки которая никому не даёт. А по факту ее бекграунда не всякая опытная тетя имеет.
Есть другая сторона медали. Как утверждают психологи, держать в себе столь интимные тайны не выговорившись никому очень давит на психику! Чтобы разрядиться на страницах популярного ххх сайта «Дневничок клаб» молодые девушки подростки анонимно пишут пошлые истории из личного опыта!
#подростки #молодые #малолетки #сексистории
Далеко не новая, но мало кому известная история одной из авторов на сайте «дневничок клаб». Ныне приличная замужняя молодая девушка поделилась воспоминаниями как она сделала первый минет за деньги в авто бизнес класса с кожаным салоном незнакомому мужчине из другого города.
‼️ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ!‼️
По ссылке можно подробно узнать, как происходила интимная история приключившаяся когда была студенткой на первом курсе Универа. А незнакомец на порядок старше.
Тем не менее это был первый опыт который она помнит до сих пор!
#минет #впервые #деньги
Channel name was changed to «Откровенные рассказы для взрослых 18+»